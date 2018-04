Een 48-jarige drankrijder uit Leeuwarden is maandagavond aangehouden nadat hij in de Schoppershofstrjitte tegen twee auto's was gebotst. De auto's raakten beschadigd door de aanrijding. De drankrijder zit nog vast voor onderzoek.

Een andere bestuurder uit Leeuwarden raakte zijn rijbewijs kwijt omdat hij op de A32 bij Werpsterhoeke 157 kilometer reed, waar 100 het maximum is.