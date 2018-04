Op een congres in Leeuwarden wordt dinsdag verteld over een bijzonder erotisch lied uit 1643. Arjen Versloot, hoogleraar Germaanse taalkunde aan de universiteit van Amsterdam en verbonden aan de Fryske Akademy, ontdekte de tekst. Hij vond de tekst, schreef een Noord-Hollandse variant van het Fries, in het geprinte liedboekje d'Amsteldamsche Minne-zuchjens. Het verhaal vertelt beelden over het 'nachtvrijen'.