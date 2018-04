Brand in woning Woudsend en autobrand in Leeuwarden

Een uitslaande brand heeft in de nacht van maandag op dinsdag de slaapkamer van een woning in de Melchior Clantstraat in Woudsend volledig vernield. De brandweer schaalde op naar middelbrand in de twee-onder-één-kapwoning. Het korps van Woudsend kreeg hulp van de korpsen van Sneek en Balk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De bewoners konden zelf uit de brandende woning komen. De brandweer kon een hond en een kanarie uit het huis redden.

Bij een brand in de Populierstraat in Leeuwarden is in dezelfde nacht een auto verloren gegaan. Twee auto's naast de brandende auto liepen veel schade op door de hitte van het vuur. De brandweer heeft het vuur geblust. Door verdachte omstandigheden gaat de brandweer onderzoeken of er sprake is van brandstichting.