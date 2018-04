App met 28 toeristische routes door heel Fryslân

Merk Fryslân lanceert dit weekeinde een speciale beleefroute-app op de telefoon voor ongeveer 28 thematische toeristische routes dwars door Fryslân. Het gaat om routes voor een verscheidenheid aan vervoermiddelen zoals de auto, de fiets, de kano of het paard.

Virtual reality

Een aantal routes worden bovendien voorzien van virtual reality. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 'Sense of place'-route langs de Waddenkust. Op een aantal plaatsen kunnen mensen op de app alvast de kunstwerken bekijken die daar de komende jaren mogelijk komen in het kader van Sense of place. De app krijgt ook interactieve elementen zoals quizvragen waar punten mee te verdienen zijn. De app wordt gratis voor de toeristen en geeft informatie over toeristische bedrijven en ook over alle Friese musea.

Redbad en Bonifatius

De app wordt zaterdag officieel gepresenteerd, maar toeristische ondernemers uit Noardeast-Fryslân kregen maandagavond alvast een demonstratie op de jaarlijkse foldermarkt in Damwâld. Een aantal van de bleefroutes gaat ook door Noardeast-Fryslân. Dat geldt onder andere voor de nieuwe Redbad & Bonifatiusroute. Die wordt op dit moment in hoog tempo ontwikkeld, zodat het toerisme kan profiteren van de film Redbad die binnenkort uitkomt. De route zal gaan lopen langs locaties waar de film Redbad is geschoten, zoals Bakkeveen, Earnewâld, Moddergat en Ameland.

Folders blijven belangrijk

Op de jaarlijkse foldermarkt kwamen maandag nagenoeg 140 toeristische ondernemers uit Noardeast-Fryslân af. Die gingen met lege handen naar huis, want voor iedereen lag er een zware doos klaar met verse toeristische magazines in het Duits, Engels en Nederlands. Volgens Regiomarketing en Toerisme RMT blijft ook in deze tijd papieren promotiemateriaal van groot belang, want toeristen die deze kant opkomen, stellen het nog steeds zeer op prijs dat er informatie beschikbaar is op papier.