Algemeen Belang Ameland niet akkoord met coalitievoorstel

Algemeen Belang Ameland (ABA) kan zich niet vinden in de voorgestelde coalitie van winnaar AmelandEén (A1) met de PvdA. Dat bleek maandagavond op de raadsbijeekomst op het eiland. ABA-voorman Piet IJnsen, die in de vorige periode in de coalitie zat met Ameland'82, had graag gezien dat informateur Theo Faber van AmelandEén ook voor zijn partij, evenals de PvdA, een extra verkenningsgesprek had aangevraagd.

Volgens Faber is een coalitie met de PvdA echter wel het meest logisch. Al moet daarvoor wel een wethouder van het vasteland worden aangetrokken. De VVD en Ameland'82 kunnen zich wel vinden in de voorgestelde coalitie. CDA laat zich er verder niet expliciet over uit.