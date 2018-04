Honingbij meest geziene bij in Fryslân op de bijen-teldag

De nationale bijenteldag heeft afgelopen weekeinde 211 Friese tellers gehad. Over het hele land deden meer dan vierduizend tellers mee. De honingbij is de soort die het meest is gespot. Die is in totaal 532 keer gezien. Op de tweede plaats qua aantal waarnemingen staat de meidoornzandbij, en derde de rossige metselbij.

In totaal zijn in het hele land ruim 40.000 bijen geteld. De telling wordt gehouden om de bijenstand in kaart te brengen. Van de 360 bijensoorten dreigt de helft te verdwijnen. Landelijk gezien staat de honingbij ook op nummer 1, net als in Fryslân, gevolgd door de rossige metselbij. Op de derde plaats staat de aardhommel.

Honey Highway

Maandag werd ook bekend dat Fryslân een 'honey highway' krijgt. Leerlingen van Van Hall Larenstein en het Nordwin in Leeuwarden gaan die aanleggen. Op rijksweg N32 bij Wirdum komt bij de waterlelievijver een bloemenberm. Deze week wordt het bloemzaad gestrooid. Wanneer alles is opgekomen, moet dat resulteren in een bijenparadijs.

Het initiatief komt van Rijkswaterstaat, de Elfwegentocht - het plan is om Fryslân twee weken lang fossielvrij te laten reizen - en van biologisch dynamisch imker Deborah Post. De bijeberm is een gebied van in totaal 10.000 vierkante meter.

Bijenhotel

Volgende lente komt er ook nog een groot bijenhotel bij de carpoolplaats bij de rijksweg. Verder wordt er nog gezocht naar een plaats voor een biodynamische bijenkast. Het doel daarvan is dat de van oorsprong Nederlandse honingbij terugkeert.