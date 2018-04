Friese economie is afgelopen jaar gegroeid met 2,3 procent

De Friese economie is in 2017 gemiddeld met 2,3 procent toegenomen vergeleken met het jaar daarvoor. Dat is lager dan het landelijke gemiddelde van 3,2 procent. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de provincie zijn wel regionale verschillen. Zo is er in het noordelijke deel van de provincie - inclusief Leeuwarden - een groei van slechts 1,2 procent. Dat is een stuk later dan de 3,3 procent die in het zuidoosten is gemeten, en de 3,5 procent die in het zuidwesten is gemeten.

Afnemende gaswinning

Volgens het CBS heeft de afnemende gaswinning in de noordelijke provincies invloed op de economische cijfers. Als de gaswinning niet wordt meegerekend, is de groei van de economie niet 2,3 procent, maar 2,7 procent. Daar moet wel bij gezegd worden dat de inwoners van Fryslân daar zelf niet veel van gaan merken, omdat de opbrengsten van de gaswinning niet voor de provincie zelf zijn, maar voor de staatskas.