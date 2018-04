Beloften Heerenveen kampioen na overwinning op RKC

De belofteploeg van SC Heerenveen is maandag kampioen geworden. Door de 2-3-overwinning op Jong RKC is de ploeg van Chris de Wagt niet meer in te halen door de concurrentie. Het is de derde titel op een rij voor Jong SC Heerenveen.

Joshua Sanches zette de Heerenveners in Waalwijk na een kwartier spelen op voorsprong tegen de hekkensluiter. Ruim tien minuten later maakte Jizz Hornkamp daar al 0-2 van. Dat was ook de stand bij de rust.

In de tweede helft deed RKC echter al snel twee keer iets terug. De thuisploeg kwam op gelijke hoogte. Christos Almpanis bezorgde Heerenveen daarna een nieuwe voorsprong, en dat gaven de Friezen niet meer uit handen. Hornkamp bepaalde met zijn tweede goal de eindstand zelfs op 2-4.

Cambuur

Het kan zelfs een Fries een-tweetje worden in de beloftecompetitie. Jong SC Cambuur staat namelijk tweede. De Leeuwarders verspeelden maandag echter wel punten. Thuis tegen Jong NEC bleef het 0-0.

Volgende week is de laatste competitiewedstrijd. Cambuur speelt dan tegen ADO Den Haag, de enige concurrent voor de tweede plaats.