David Sambissa nieuwe speler van SC Cambuur

SC Cambuur heeft een nieuwe aanwinst voor het komende seizoen. De 22-jarige David Sambissa maakt deze zomer transfervrij de overstap van FC Twente naar Leeuwarden. De linksback heeft een contract gekregen voor een seizoen, met de optie er nog een seizoen bij te tekenen. Sambissa moet nog wel medisch worden gekeurd.

Fransman Sambissa volgde de jeugdopleiding in Bordeaux, en speelde bij verschillende jeugdteams. Vorig seizoen verliet hij zijn vaderland voor FC Twente, maar tot een officieel debuut kwam het nog niet.

Winnaarsmentaliteit

Technisch manager Foeke Booy over de komst van Sambissa: "'David is jong, talentvol en past binnen onze speelstijl. Bovendien beschikt hij over een goede winnaarsmentaliteit. Hiermee is hij een zeer welkome aanvulling van onze selectie, en past hij bovendien goed bij het unieke karakter van onze club."