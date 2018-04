Jouster Jelle Roeper geeft muziekles in Colombia

Jelle Roeper uit Joure is tien dagen naar Colombia geweest om daar de vrouwenshowband Funda Femenina te trainen en verder te helpen. ''Er zijn veel marchingbands in Bogotá, maar deze heeft een bijzonder verhaal'', zegt Roeper. Het is een band speciaal voor jonge vrouwen. Die is opgezet om ze te steunen en veiligheid te bieden. ''Ik trof hen afgelopen jaar op het concours in Kerkrade toen ik er met Advendo was. Voor de vrouwen is muziek vooral een middel om veiligheid en structuur te creëren.''

Funda Femenina

De stichting bestaat nog maar sinds september 2017 en heeft zowat zeventig leden van 8 tot 30 jaar. ''Ik praat geen woord Spaans en zij geen Engels'', vertelt Roeper. ''Maar ik heb wel een goed beeld gekregen van de situatie waar de vrouwen in zitten. Er is veel armoede. Betaalde optredens bestaan niet, en repeteren gebeurt in het park. Zelfs al is de contributie maar 5 euro per maand, er zijn nog veel die afhaken, omdat ze het niet kunnen betalen.'' Dat komt omdat in Colombia geen subsidies bestaan. En de stichting is afhankelijk van contributie. Daarnaast is er veel corruptie. ''Het gaat er echt om dat je iemand kent bij het gemeentehuis. Als je goede connecties hebt, kun je veel bereiken.''

Muzieklessen

Vier avonden heeft Roeper met de vrouwen van Funda Femenina gerepeteerd, en ze waren bekaf: ''Ik houd van hard werken en veel spelen. Wat wij hebben gedaan, was veel trommelen en marcheren tegelijk. En dat zijn ze niet gewend. Maar ze waren wel heel enthousiast na de tijd.'' Roeper vertelt dat de vrouwen hard moeten werken om een bestaan op te bouwen, vooral omdat de positie van vrouwen tegenover mannen heel anders is. ''Als je dat soort verhalen hoort, dan realiseer je je wel dat muziek voor hen een goede uitlaatklep is. Het is voor hen een moment dat ze de zorgen vergeten, die ze denk ik veel meer hebben dan wij.''

Instrumenten

Ook de instrumenten zijn het probleem. Roeper: ''Het slagwerk is nu net goed genoeg. Maar deze week kwam er een nieuwe aanmelding. Die vrouw wilde graag meespelen op bekkens, maar dat lukte nu dus niet. Blaasinstrumenten zijn er nu wel te weinig, wat ervoor zorgt dat de vrouwen moeten wisselen van instrumenten gedurende een repetitie.'' Roeper is druk bezig met het regelen van nieuwe instrumenten voor de band, maar dat is nog niet zo eenvoudig. ''Ik probeer om Nederlandse fabrikanten zover te krijgen dat ze instrumenten beschikbaar stellen. Ook heb ik korpsen benaderd met de vraag of ze afgeschreven materiaal over hebben. Maar dan is het nog maar de vraag of de instrumenten voorbij de douane komen.'' Ook geld opsturen is geen optie. ''Het is nogal corrupt daar, dus dan weet je niet of het wel op zijn plek komt.''

Toekomst

Na zijn reis wil Roeper nog meer aandacht voor wat hij kan doen voor de mensen in Bogotá, en de eerste actie is nu op touw gezet. ''Een financiële ondersteuning voor de instrumenten. Dat doen we met donaties en een groep van honderd mensen die voor € 30 per jaar ondersteuning biedt aan de stichting.'' Roeper denkt dat de band wel een toekomst heeft: ''Wanneer ze doorgaan met het doen van goede dingen, kan het bijna niet verkeerd gaan. En als wij dan vanuit Nederland iets kunnen doen om ze te helpen, is dat alleen maar mooi!''

Wil je de band volgen? Dat kan op hun facebookpagina.