Omwonenden klagen over meer geluidsoverlast Frisian Flag

De vliegbasis in Leeuwarden mag dan wel heel tevreden zijn over het verloop van de internationale oefening Frisian Flag, de omwonenden zijn dat veel minder. Uit een rondje dat Omrop Fryslân heeft gemaakt om de basis, blijkt dat de omwonenden klagen over meer geluidsoverlast. Bovendien zeggen ze ook meer last te hebben gehad van stank door de kerosine.

Geert Verf van Dorpsbelang Marsum merkt ook dat er meer overlast is, ook al heeft de basis het voorheen nog niet zo goed gedaan. Voorheen heeft de vliegbasis veel aan voorlichting gedaan, bijvoorbeeld met het verspreiden van onder andere folders.

Mensen zijn bang

Volgens Niesje Kolk uit Britsum is dat wel anders: ''Het was met deze oefening verschrikkelijk, echt niet normaal'', zegt ze. Dat het opvallend is dat er zoveel geluid was. Dat kan ook komen, omdat de mensen veel buiten zaten met het mooie weer. ''Het is net alsof het oorlog is. Een aantal mensen zijn bang'', vertelt Kolk. Ook de mensen die naar Leeuwarden zijn gefietst hebben last van de laagvliegende vliegtuigen. ''De fietsers blijven staan als er een vliegtuig overvliegt. Het hart klopt wel wat meer'', zegt ze.

Wie kan de kortste bocht maken?

Opvallend was wel dat veel vliegtuigen over het dorp vlogen, ''en dat mag niet'', zegt Kolk. Koos Boorsma, ook een inwoner van Britsum vertelt: ''Als je een formatie van vier ziet aankomen, dan gaan de eerste twee keurig om het dorp heen, en de laatste twee duiken zo over het dorp. Net alsof het een spelletje is van: ''Jongens, wie kan de kortste bocht maken?''

Bazooka

De vijftig vliegtuigen gaan 's ochtends de lucht in, en ze komen 's morgens ook terug. 's Middags is hetzelfde, dus 50 keer heen en terug. ''Als je dan buiten bezig bent, en alles stijgt op of ze komen met z'n allen te laag over, nou dan zou je wel een bazooka willen aanschaffen om uit de lucht te schieten'', vertelt Ron Prozee die ook in Britsum woont.

De inwoners van de omliggende dorpen kunnen bellen als ze een klacht hebben als de oefeningen er zijn. ''Dat doe je vaak niet, want als een vliegtuig is geweest, is het leven ook alweer voorbij'', vertelt Kolk. Als de mensen meteen bellen, wordt het wel genoteerd, volgens Kolk.