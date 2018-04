Camperparkwinners: Wij dachten dat het de vogelwacht was

Landgoed Hizzard in Lollum is door de Nederlanse Kampeerauto Club uitgeroepen tot fraaiste camperlocatie van 2018. Bezoekers waarderen de camperplaats met het cijfer 9,9.

Vogelgeluiden

Voor eigenaren Martha en Piet Kaastra kwam de prijs als een volledige verrassing. "Wij dachten dat ze van de vogelwacht waren, omdat ze iets zeiden over de vogelgeluiden."

De eigenaren denken dat ze zo'n goede beoordeling hebben gekregen vanwege de persoonlijke aandacht, de fraaie locatie, de rust en de grootte van de camping. Er is plek voor vijf campers. "Alle gasten krijgen bij aankomst koffie of thee. Dat vinden de bezoekers uit de drukke stad geweldig", zegt Martha Kaastra.

Kuikhorne derde

Op het tweede plaats eindigde Skop 'nboer Erve Benneker in de provincie Overijssel. De derde plaats was eveneens voor een Friese camperlocatie. Het is camperpark Kuikhorne bij De Westereen.