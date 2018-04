Groenpakket voor Leeuwarder kinderen: groene vingers krijgen

Kinderen in Leeuwarden van kinderopvang Sinne kregen maandag een groenpakket. Het gaat om een grote kweektafel en een geldbedrag, waarmee ze een eigen tuin kunnen maken. Het initiatief "Spring in het Groen" van Sinne heeft als doel kinderen te stimuleren de tuin in te gaan. Ze moeten groene vingers krijgen.

Er zijn 32 locaties van kinderopvang Sinne. En er zit meer achter, want het is ook een wedstrijd: degene met de beste en creatiefste oogst wint een prijs. De winnaar van het project krijgt namelijk een grote kas.