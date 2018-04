Het programma IepenUP Live houdt woensdag een eerbetoon aan de zaterdag overleden dichter Pieter Yedema. Yedema stierf zaterdag op 77-jarige leeftijd, nadat hij eerder met hartklachten opgenomen was in het ziekenhuis.

Yedema was dichter en criticus. Hij zou aanstaande woensdag optreden in Neushoorn bij IepenUP. Nu zullen andere Friese dichters zijn werk voordragen uit eerbetoon. Het thema van woensdag is 'waterverhalen' met het oog op het Waterfestival dat plaatsvindt in Leeuwarden.