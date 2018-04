Stationsgebouw Hurdegaryp moet ontmoetingsplek worden

Het voormalige station in Hurdegaryp krijgt misschien een nieuwe bestemming. De gemeente heeft met een groep jongeren overlegd om te kijken of het stationsgebouw een ontmoetingslocatie kan worden waar jongeren kunnen werken aan hun toekomst. Het gaat dan met name om werk en andere zaken. Het moet een combinatie worden van coaching, informatie over werkervaring en werkbegeleiding. En dat alles in een ontspannen sfeer.

Vrijwilligers en professionals zullen de jongeren gaan helpen. Het gebouw zal de naam 't Stationnetje krijgen.

Het komende halfjaar zal worden onderzocht of het plan werkelijk kan worden uitgevoerd.