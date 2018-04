Meer dan tienduizend bezoekers voor Morandi in Belvédère

De tentoonstelling met werd van de Italiaanse schilder Giorgio Morandi in Museum Belvédère in Oranjewoud heeft tot nu toe meer dan 10.000 bezoekers gehad. Als het zo doorgaat, wordt de expositie de best bezochte van het museum. Met namen mensen van buiten Fryslân komen op de landschappen en stillevens van Morandi af. De bijbehorende catalogus van de tentoonstelling is inmiddels aan de tweede druk toe. De speciale rondleidingen zijn uitverkocht.

Morandi (1890-1964) was een bron van inspiratie voor veel kunstenaars. Tientallen van zijn schilderijen en tekeningen zijn voor deze expositie in bruikleen gegeven door musea in Bologna, Turijn, Milaan en Sienna. De kunstwerken zijn tot 10 juni te zien in Museum Belvédère in Oranjewoud.