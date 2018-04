Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen helpen werklozen

Werklozen in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen krijgen extra hulp om een baan te vinden. Volgens het UWV en de gemeenten zijn er voor werklozen kansen op de arbeidsmarkt die niet genoeg benut worden. Zo is er een tekort aan mensen in de bouw. Werklozen met een achtergrond in de administratie, waarin minder werk is, kunnen dan opgeleid worden tot bijvoorbeeld lasser. Hiermee willen de gemeenten voorkomen dat werklozen in financiële problemen komen als gevolg van een uitkering of de bijstand.

"Als er financiële problemen ontstaan is het voor werklozen vaak lastig om te solliciteren", zegt Johan Steenbeek van de gemeente Achtkarspelen.