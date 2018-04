Leeuwarden ontvangt World Trade Centers uit de hele wereld

In het World Trade Center in Leeuwarden is het maandag internationale handelsdag. Het is voor het eerst in 36 jaar dat deze jaarvergadering van alle WTC's in de wereld in Nederland wordt gehouden. Van alle 320 WTC's zijn er zo'n 100 naar Leeuwarden gekomen. Het is ook een internationale ontmoeting tussen bedrijven: vertegenwoordigers van 75 bedrijven uit 40 verschillende landen komen samen, om te netwerken en zaken te doen.

Voor het WTC is het heel belangrijk om andere handelshuizen van de wereld in Leeuwarden te ontvangen. Directeur Evert Jan Schouwstra verwacht dat het ook goed zal zijn voor de Friese economie. Er wordt met name ingezet op sectoren die in Fryslân belangrijk zijn, zoals water, agro, energie en gezondheid.

Onlangs stelde de provincie Fryslân 60.000 euro extra beschikbaar om het te laten doorgaan. De organisatie had problemen met de begroting, want er waren eigenlijk te weinig inschrijvingen. Ook de gemeente Leeuwarden en het Friese bedrijfsleven hebben geld toegezegd. De provincie Fryslân hoopt dat het evenement goed is voor de contacten. Verder kan ook de Leeuwarder horeca er van profiteren de komende dagen.