Tegenstanders fracking bundelen krachten in platform

Tegenstanders van het fracken in de bodem bij Pieterzijl en Grijpskerk willen via een platform de krachten bundelen. De initiatiefnemers, Dorpsbelangen Grijpskerk, Onze Klei en Grijpskerk, sluiten zich aan bij eerdere protesten van de gemeente Kollumerland, Wetterskip Fryslân en de provincies Fryslân en Groningen. Zij maken zich grote zorgen over de plannen. Ze stellen dat het ministerie de inwoners slecht heeft voorgelicht over de gevaren van het fracken.

De meeste zorgen maken ze zich over een breuklijn tussen het gasveld bij Pieterzijl en de gasopslag bij Grijpskerk. Mocht er een aardbeving komen, dan vrezen de inwoners dat die door de slappe veengrond uitgroeit tot een ''tsunami onder de grond.''

Via het platform willen de bezwaarmakers geld inzamelen, om juridische hulp in te huren en standaard-bezwaarformulieren beschikbaar te stellen. Inwoners kunnen nog tot 9 mei bezwaar indienen.