Nieuwe fabriek in Harlingen maakt betonblokken Afsluitdijk

Voor het verhogen van de Afsluitdijk wordt binnenkort in Harlingen een tijdelijke fabriek gebouwd. In deze fabriek worden 75 duizend betonblokken gemaakt die nodig zijn voor het verhogen van de dijk met twee en een halve meter. De blokken wegen 6500 per stuk en zijn van speciaal materiaal gemaakt.

Dat is zojuist bekendgemaakt op een persconferentie over de aanpassingen van de Afsluitdijk.

Het wordt ook mogelijk gemaakt om aan de waddenzeekant van de Afsluitdijk te fietsen. Er komt een tweede fietspad op een nieuw talud.

Het nieuwe werk aan de Afsluitdijk begint eind dit jaar en biedt werkgelegenheid aan zo'n 800 mensen.