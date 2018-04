Een inbreker is maandagochtend vroeg in de Nieuwe Oosterstraat in Leeuwarden van een hoogte van zo'n zeven meter gevallen, toen de politie hem wilde aanhouden.

De inbreker stond in het raam van de eerste verdieping, toen de politie kwam, maar klom daarna op het dak. Daar verloor hij zijn evenwicht en viel. De 33-jarige verdachte is aangehouden en met rugletsel naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht.