Afghanen na weekend in Burgum terug in Zeist

De Afghaanse familie uit het azc in Burgum, die zou worden uitgezet, maar toch mag blijven, is na terug in Zeist. De gezinsleden hebben het weekend doorgebracht in Burgum, maar moesten zich weer melden in het azc in Zeist. In Burgum hebben ze veel kennissen en steunbetuigers ontmoet en ook een doopdienst meegemaakt.

Voorkeur voor Burgum

Het christelijke gezin kreeg vrijdag te horen, dat het toch in Nederland mag blijven. Dominee Marco Buitenhuis zegt dat ze na de hectische tijd nu rust zoeken, om na te denken over de toekomst. Van diverse kanten komen suggesties en aanbiedingen over plaatsen om te wonen. De voorkeur gaat uit naar Burgum, maar of dat ook doorgaat, is nog onzeker.

Trouwerij

De familie probeert deze week nog wel terug te komen voor een bezoek, omdat een van de juffen van de school van het jongste kind, gaat trouwen.

Nog drie families

In Burgum wonen nog drie christelijke families uit Afghanistan. Volgens Buitenhuis zijn zij nog altijd bang, dat ze ook zullen worden uitgezet.