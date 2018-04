Zeinstra aan zijlijn bij halve finale Champions League

Grensrechter Erwin Zeinstra uit Dronryp staat woensdagavond aan de zijlijn tijdens de halve finale van de Champions League tussen Bayern München en Real Madrid. De Europese voetbalbond UEFA heeft het Nederlandse scheidsrechterstrio, met daarin ook Björn Kuipers en Sander van Roekel, aangewezen om die wedstrijd in goede banen te leiden. Er gaan ook nog drie andere Nederlandse scheidsrechters mee als vierde, vijfde en zesde official.

Het is voor Zeinstra en de zijnen het hoogst haalbare dit seizoen in het Europese clubvoetbal. Omdat ze de finale van de Champions League al eerder hebben gedaan, komen ze daar niet meer voor in aanmerking.

Zondag floot het team van scheidsrechter Kuipers nog de bekerfinale tussen AZ en Feyenoord. Over enkele weken begint voor hen de voorbereiding op het wereldkampioenschap in Rusland, dat half juni van start gaat.