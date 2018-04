Met behulp van een heftruck is zondagmiddag in Leeuwarden voorkomen dat een bootje zou zinken. De boot was op de gracht bij De Weaze tegen een andere boot gebotst en dreigde te zinken. De heftruck kon de boot net op tijd uit het water tillen.

Ondanks het verzoek om mee te werken aan de afhandeling van de schade, ging de schipper van de andere boot er vandoor. De politie heeft het registratienummer van de boot en zal de eigenaar op korte termijn aanspreken.