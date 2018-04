Een 24-jarige Leeuwarder is maandagochtend vroeg mishandeld in de Oude Doelesteeg in Leeuwarden. De man raakte door de klappen buiten westen en liep verwondingen aan zijn gezicht op. Het slachtoffer is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Er waren volgens de Leeuwarder twee of drie daders.

De politie doet onderzoek en zoekt getuigen.