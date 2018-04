Door een ongeluk en een pechgeval bij het aquaduct in de Drachtsterweg in Leeuwarden stond er maandagochtend een lange file de stad in. De file begon al op de Wâldwei. Nadat bij het aquaduct een auto pech kreeg, werd een rijbaan afgesloten. In de file die daardoor ontstond, botsten drie auto's op elkaar. De auto's zijn door bergers weggehaald.