Lijsttrekker Smallingerlands Belang stapt over naar ELP

De voormalig fractievoorzitter van Smallingerlands Belang, Willem de Boer, sluit zich aan bij de onafhankelijke partij ELP. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart was De Boer nog lijsttrekker, maar twee weken later stapte hij uit de fractie van Smallingerlands Belang. Reden voor dat besluit was de werkwijze binnen de partij, zei De Boer.

Hij gaf zijn zetel niet terug aan de partij, omdat hij het vertrouwen van de mensen die op hem hebben gestemd niet wilde beschadigen. Die zetel gebruikt hij nu voor de ELP.