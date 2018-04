Zit de FNP over drie jaar in de Tweede Kamer?

De FNP overweegt serieus, om mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Het idee komt wel vaker ter sprake bij de partij, maar is tot nu toe nog niet uitgevoerd. De FNP zit momenteel wel in de Eerste Kamer via de OSF, de Onafhankelijke Senaats Fractie, met Hendrik ten Hoeve.

Oproep

Volgens voorzitter Cees van Mourik van de FNP komt het idee om mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen van de partijleden. "Mensen zeiden: we zitten nu in de Eerste Kamer, zou het ook een goed moment zijn om eens na te denken over deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen?" Er is daarom een oproep geplaatst in het FNP-partijblad De Frijbûtser, dat deze week bij de leden in de brievenbus valt: 'Wie wil meedenken over FNP-deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen?'

Emotionele discussie

De Friese politici die nu in de Tweede Kamer zitten, vertegenwoordigen grote nationale partijen. De FNP heeft de belangen van Fryslân op het oog, stelt Van Mourik. Uitgangspunt is daarom ook, wat is goed voor Fryslân. "Het is natuurlijk een emotionele discussie. Hier moet heel voorzichtig en goed over worden gediscussieerd", aldus de partijvoorzitter.

Commissie

Aan de hand van de oproep in het partijblad zal er een commissie worden opgesteld, die die discussie zal voeren. Van Mourik denkt dat de uitkomsten daarvan op zijn vroegst over een half jaar aan de leden kan worden voorgelegd. Daarna wordt er pas een besluit genomen over het wel of niet deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen.