Karen Brouwer uit Oosterwolde heeft zondag in het Duitse Gilserberg de mountainbikemarathon Kellerwald gewonnen. De mountainbikester van het team KMC-Fruit to Go deed vier uur en zeven minuten over de 86 kilometer, met 1900 hoogtemeters.

Naast Brouwer op het podium stonden de Duitsers Bianca Reitweißer en Sarah Reiners.