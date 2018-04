De politie heeft zondag in Lemmer een 23-jarige Lemster aangehouden. De man had 's ochtends vroeg onder andere een hek en een tuinhuisje vernield in de achtertuin van een huis aan de Parkstraat.

Hij werd later in zijn huis aangehouden en overgebracht naar Leeuwarden om onderzocht te worden. Daar heeft de dronken Lemster tot drie keer toe een ademanalyze belemmerd. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.