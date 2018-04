Pieter Weening tweede in eindklassement Ronde van Kroatië

Wielrenner Pieter Weening uit Harkema is als tweede geëindigd in het eindklassement van de Ronde van Kroatië. De basis voor zijn podiumplaats legde hij donderdag in de derde etappe. Daarin werd Weening tweede na de Wit-Rus Kanstantsin Siutsou. Die pakte ook de leiding in het klassement.

In de laatste dagen gaf Siutsou zijn voorsprong niet meer uit handen. Het verschil met Pieter Weening was zondag na de laatste etappe slechts 11 seconden.

Die laatste etappe, met de finish in Zagreb, werd gewonnen door de Italiaan Paolo Simion. Weening eindigde veertiende, drie seconden na zijn concurrent Siutsou.