Sneek Wit Zwart verrast met overwinning in Hoorn

Sneek Wit Zwart heeft zondag drie punten gepakt tegen Hollandia. In Hoorn wonnen de Snekers met 0-1 van de nummer vier van de zondaghoofdklasse A.

Voor rust ging het redelijk gelijk op tussen de twee teams, maar de beste kansen waren voor Hollandia. De aanvallers van de thuisploeg hadden het vizier echter niet op scherp.

Vroeg in de tweede helft kwam Sneek Wit Zwart op voorsprong. Matts Bruining maakte de 0-1. Daarna waren de meeste kansen voor Hollandia. Veel pogingen gingen over of naast en in de andere gevallen stond Sneek-keeper Boersma op de goede plek.

Sneek Wit Zwart doet met de overwinning goede zaken. De ploeg van Germ de Jong klimt naar de veilig twaalfde plaats.