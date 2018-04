"Anker stuurt aan op mislukken plan nieuwe Cambuur-complex"

Ondernemer Jan Anker stuurt erop aan dat de plannen voor het nieuwe Cambuur-complex mislukken. Althans, daar lijkt het sterk op. Dat zei FNP-fractievoorzitter Jan-Willem Tuininga van Leeuwarden zondag in het radioprogramma Buro de Vries.

Geen plan B, C en D

Volgens Tuininga heeft een goede ondernemer een plan B, plan C en een plan D als iets niet lukt. Jan Anker heeft dat niet. De ondernemer had afspraken met de Gamma. De bouwmarktketen zou zich vestigen in het nieuwe complex, maar trekt zich terug, nu blijkt dat een andere grote bouwmarkt in de buurt komt. Zonder de Gamma is de financiering niet rond.

Tuininga gaf verder aan dat hij het een kwalijke zaak vindt dat Anker zich laat vertegenwoordigen door woordvoerders en zelf nooit meepraat. "We hadden heel graag met Anker zelf willen praten", zo zei hij.

ROC Friese Poort

Eerder deze week werd bekend dat ook ROC Friese Poort zich misschien terugtrekt uit het project. ROC Friese Poort moet voor 1 juli duidelijkheid hebben dat het nieuwe complex er komt. Als die duidelijk er niet is, doet ROC Friese Poort niet meer mee.

Toen bouwbedrijf Dijkstra Draisma bekendmaakte in de raadsvergadering, bleek dat de andere betrokken partijen er niet vanaf wisten. Volgens Tuininga een duidelijk signaal dat de communicatie tussen alle partijen erg slecht is. De kans dat het nieuwe Cambuur-complex nog wordt gerealiseerd, is klein geworden, zo zegt Tuininga.