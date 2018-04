Bijentelling moet bijenstand in kaart brengen

Het gaat slecht met de bijen in Nederland. Van de 360 soorten dreigt bijna de helft te verdwijnen. Om de bijenstand in kaart te brengen, was er dit weekend een telling waaraan iedereen kon meedoen. Doel is om erachter te komen waar de bijen precies zitten en hoeveel er zijn.

De bij is heel belangrijk voor de bestuiving van bomen, planten en gewassen die de mensen elke dag eten. Bovendien houden verschillende bijensoorten de natuur in stand. Volgens deskundigen weten veel mensen niet dat ze zonder de bij niet kunnen bestaan. Ze adviseren om tuinen, bermen en weilanden vol te zetten met bloemen. Dan komt de bij weer massaal terug.