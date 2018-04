Dichter Piter Yedema is overleden

Dichter Pieter Yedema is zaterdag overleden. Hij is getroffen door een hartstilstand en stierf een paar dagen later in het Leeuwarder ziekenhuis MCL. Bij de opening van Frijlân bij Leeuwarden had hij woensdag nog voorgelezen.

De in 1941 in Bolsward geboren Yedema schreef niet alleen gedichten, maar stond ook bekend als criticus en polemist. Hij publiceerde vijf dichtbundels en maakte zijn debuut in 1987. Hij schreef ook voor Friese literaire tijdschriften en had een tijd een column in de Leeuwarder Courant. Ook leverde hij bijdragen aan het maandblad De Moanne en aan het Friesch Dagblad.