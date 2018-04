VIDEO: Oude gewassen op Het Bildt

Aan de Oudebildtdijk bij Sint Jacobiparochie is vrijdag het evenement 'Gewassenveld' begonnen. Op drie hectare land zijn daar vijftig gewassen geplant, die ooit deel uitmaakten van de akkerbouw op Het Bildt. In het midden is met tulpen het logo van Culturele Hoofdstad aangelegd.

Doel van het evenement is om de mensen te laten zien dat ons eten eigenlijk allemaal wel dichtbij verbouwd kan worden en dat we er niet de hele wereld mee over hoeven te slepen.

Tot eind september kunnen mensen het veld bekijken.