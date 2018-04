VIDEO: Zingen met de koeien

De koeien van boer Dijkstra in Rottum konden zaterdag genieten van het Westlands mannenkoor. De akoestiek in de ligboxenstal was overweldigend, de koeien bekeken de zangers nieuwsgierig en loeiden nu en dan net zo hard mee.

Het koor, met ruim honderd zangers, stond op de balustrade in de stal van melkveehouder Egbert Dijkstra. Aanleiding van dit optreden was een eerdere ontmoeting tussen Egbert Dijkstra en Albert van der Zijp, die zeventig jaar geleden op de boerderij tegenover die van Dijkstra werd geboren en lid is van het Westlands mannenkoor. Van der Zijp liet hem toen ontvallen dat hij graag eens een keer met het koor in de nieuwe ligboxenstal van Dijkstra wilde zingen.

Het koor kwam met 110 zangers en zo'n dertig fans naar Fryslân voor een weekendtoernee Het optreden in Rottum was daar één van. Ze zongen ook in Heerenveen en in Joure, maar dan in kerken.

De koorleden zongen het Fries volkslied, het bekendste liedje over het Westland, een soort volkslied, en nog een paar andere liedjes.