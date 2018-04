Promotie voor Leeuwarder waterpoloteam Orca

Het eerste waterpoloteam van de Leeuwarder vereniging Orca is zaterdag kampioen geworden. Daardoor promoveren ze volgend seizoen naar de tweede klasse van de bondscompetitie en zijn ze het enige Friese team dat daarin speelt.

De heren moesten hun kampioenswedstrijd spelen tegen zwem- en polovereniging De Reest in Meppel. In de eerste twee periodes van de wedstrijd ging het aardig gelijk op. Orca begon de wedstrijd goed en zette direct druk op de tegenstander. Maar door slordigheden en gemiste kansen die het team uit Meppel wel benutte, stond het 6-8 in het voordeel voor het Leeuwarder team aan het einde van de tweede periode.

Orca had een beter team in het water, maar dat was nog niet te zien in de score Na een paar aanwijzingen van coach Timon Boersma gaf het team de heren van De Reest geen kans meer om te winnen. Het kampioenschap was in zicht en de ene na de andere bal verdween in de goal van de tegenstander. Met een eindstand van 9-16 was Orca een overtuigende winnaar.

Tweede klasse

Het volgende seizoen speelt Orca in de tweede klasse. Dat betekent dat ze niet meer tegen regionale teams moeten uit het Noorden. Ze moeten bijvoorbeeld tegen teams uit Apeldoorn, Rijssen en Zutphen, waar het niveau veel hoger ligt. Dat komt omdat waterpolo in dat deel van Nederland populairder is dan in het Noorden. Op dit moment speelt alleen het waterpoloteam van Heerenveen mee in de top van waterpolo, eerste klasse.