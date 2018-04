Piersma roept op mee te doen aan onderzoek naar huiszwaluw

Hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma doet een oproep om mee te helpen aan het onderzoek naar de huiszwaluw. Hij bestudeert zelf de zwaluwen in zijn achtertuin in Gaast en hij hoopt dat anderen meedoen. Huiszwaluwen komen omstreeks deze tijd terug uit Afrika om te broeden. Ze plakken hun nesten aan huizen, onder overstekende dakgoten. Theunis Piersma wil graag weten of er huiszwaluwen zijn die twee keer per jaar broeden en twee legsels grootbrengen. Hij deed zijn oproep aan andere vogelliefhebbers zondagmorgen in het radioprogramma Vroege Vogels.

2018 is door Sovon Vogelonderzoek uitgeroepen tot het jaar van de huiszwaluw, een vogel die bescherming behoeft. Sinds de jaren '70 is het aantal met 80 procent gedaald, waarschijnlijk door te weinig insecten. In bepaalde regio's in Nederland gaat het weer beter met de huiszwaluw dan op andere plekken en het onderzoek moet uitwijzen waarmee dat te maken heeft.