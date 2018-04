Greidebrass winnaar op het Gouden Spiker Festival

De deelnemers aan het Gouden Spiker Festival hadden zaterdag een zeer hoog niveau. Zo zei de internationale jury bij de 23ste editie van het festival. In totaal 24 orkesten streden in drie divisies om de Gouden Spikers.

Het belangrijkste doel van dit festival is om muzikanten bij elkaar te brengen en te laten genieten van hun passie: muziek maken! Dat was volgens de jury ook goed te horen en te zien. Jong en oud kwam naar Ureterp om te spelen en naar andere bands te luisteren.

Winnaars

In de derde divisie ging de Gouden Spiker voor het beste optreden naar Greidebrass uit Spannum. De jury riep van deze band ook Jelke Boonstra uit als beste solist. Euphonia Ternaard werd onder leiding van dirigent Chris van der Veen winnaar in de vierde divisie. Gerk Huisman was met zijn Koperensemble De Wâldsang uit Buitenpost de winnaar in de Festival Divisie.

Hoogtepunt van de avond was het galaoptreden van de Spikerpakkeband. Zij speelden een aantal stukken onder leiding van de Engelse topdirigent Robert Childs.

Complete uitslagen zijn te vinden op www.Goudenspikerfestival.nl.