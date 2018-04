Aris wint en plaatst zich voor de play-offs

Het is een mooi weekend voor fans van basketbalclub Aris. De Leeuwarders hebben zich zaterdagavond namelijk geplaatst voor de play-offs voor het kampioenschap. Dit deden ze door de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Den Helder te winnen. En doordat Amsterdam verloor, mogen de Leeuwarders nu de play-offs in.

Aris speelde thuis een spannende wedstrijd, en had na de eerste kwart maar een minimale voorsprong van 20 tegen 19. Ook in de tweede periode waren beide ploegen aan elkaar gewaagd. Toch kon Aris de voorsprong niet vasthouden. De Leeuwarders moesten met een achterstand van twee punten de rust in.

Na de rust kwam Aris erg goed uit de startblokken, en op een gegeven moment stond de ploeg zelfs op een voorsprong van zeven punten, toch werd dit ook weer verspeeld en eindigde de derde kwart in 65-62 voor de Leeuwarders. De wedstrijd bleef spannend tot en met de slotfase. Met nog maar een minuut te spelen, stonden de Leeuwarders met 83 tegen 80 op een kleine voorsprong van drie punten. Met een laatste inspanning lukte het Aris om deze voorsprong in de laatste seconden van de wedstrijd nog uit te bouwen tot een eindstand van 85-80.