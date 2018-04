SCO verliest uit bij Tempo

De korfballers van SCO uit Oldeholtpade hebben zaterdagavond met 23-19 verloren van Tempo uit Alphen aan den Rijn.

De Friezen werden vanaf het begin van de wedstrijd weggespeeld door de tegenstander. Als gevolg hiervan keken ze na drie minuten spelen al tegen een achterstand van vijf doelpunten aan. De ploeg kon na die eerste storm weer wat in de wedstrijd komen, maar kon de achterstand op geen enkel moment in de wedstrijd volledig goedmaken. De ploeg uit Oldeholtpade was er wel een paar minuten dichtbij, toen ze het verschil met een tussenstand van 19-17 terug hadden gebracht naar maar twee doelpunten.

Toch lukte het de tegenstander om de aanval van de Friezen af te slaan, en de wedstrijd uiteindelijk over de streep te trekken.