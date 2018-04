Verlies voor LDODK in Koog aan de Zaan

De korfballers van LDODK hebben zaterdagmiddag de wedstrijd tegen KZ Hiltex met 32-28 verloren.

Met in totaal 60 doelpunten was het voornamelijk voor het publiek een mooie pot om naar te kijken. LDODK begon de wedstrijd eigenlijk al meteen met een achterstand, want al na tien minuten stond er een score van 5-2 op de borden, in het voordeel van thuisploeg uit Koog aan de Zaan. De Gorredijksters haalden deze achterstand op geen enkel moment in de wedstrijd meer in.

Vier doelpunten

Bij de rust was de score nog 17-13, maar in de tweede helft liep de achterstand alweer op, naar zelfs 26-19. Uiteindelijk kon LDODK het verschil nog terugbrengen tot vier doelpunten, maar meer zat er niet in voor de ploeg.