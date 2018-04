Politie in actie voor drank- en drugszaken

De politie in Leeuwarden moest zaterdag meerdere keren in actie komen voor mensen die onder invloed waren. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden agenten opgeroepen omdat een man niet goed was geworden. Bij aankomst bleek dat de 35-jarige Leeuwarder waarschijnlijk te veel drugs had gebruikt. Hij is met een ambulance naar het MCL gebracht.

Zaterdagmiddag werd de Leeuwarder politie opgeroepen voor overlast op het Hoeksterpad in de stad. Een 37-jarige zorgde daar voor opschudding. Hij kreeg van de politie een proces-verbaal voor openbaar dronkenschap.