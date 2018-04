'Dy Trije': genieten in Wirdum, Swichum en Wytgaard

Dit weekend staan de dorpen Swichum, Wirdum en Wytgaard in het teken van hun eigen LF2018-project ''Dy Trije''. Een culturele wandeltocht gebaseerd op een 'oude' legende.

Bij sfeervolle locaties langs, optredens van verschillende plaatselijke talenten en op zijn tijd een hapje en een drankje. Over het water, over de weg en wandelend door de weilanden, worden de drie dorpen verbonden. Het is een van de manieren waarmee het thema 'verbinding' terugkomt.

Verbinding speelt een grote rol in het verhaal om de drie broers heen. Verbinding is er ook tussen jong en oud: alle leeftijden lopen mee en het oude verhaal wordt onder andere verteld met de nieuwste technieken, zoals een app met augmented reality.

'Dy Trije' is zaterdag drie keer gehouden en heeft zaterdag nog drie, uitverkochte, edities.