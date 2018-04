Honderden bezoekers voor wereldwijde vismigratiedag

De Wereldvismigratiedag heeft zaterdag 300 mensen naar de Afsluitdijk getrokken. De bezoekers konden een boottocht maken, een haai aaien of een eigen vismigratierivier bouwen.

Wereldwijd waren er meer dan 500 activiteiten om de Vismigratiedag te vieren. Het doel van de dag is om mensen bewust te maken dat het belangrijk is dat vissen vrije doorgang krijgen in de natuur. Volgens de organisatie komt het nog te vaak voor dat er dammen of dijken in de migratieroutes van vissen worden gebouwd. Hierdoor gaat het niet goed met sommige soorten. Ook de Afsluitdijk is zo'n barrière.

Tussen 2019 en 2022 wordt er echter een vismigratierivier gebouwd. Zo kunnen de dieren altijd vrij zwemmen tussen het IJsselmer en de Waddenzee.