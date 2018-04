Harkemase Boys wint streekderby van ONS Sneek

De streekderby in de derde divisie tussen ONS Sneek en de Harkemase Boys is geëindigd in een 5-2 overwinning voor de Harekieten.

De Harkemase Boys schoten uit de startblokken met al in de tweede minuut een doelpunt van Berwout Beimers. Een voorzet van Kevin Mennega werd door de defensie van ONS slecht verwerkt, waarna de bal voor de voeten van Beimers terechtkwam, die daarna geen fout maakte.

ONS probeerde daarna de score gelijk te krijgen, en was daar net voor het halve uur ook dichtbij. Een klutssituatie voor de goal van Harkemase Boys gaf de Snekers een grote kans, maar het liep goed af voor de Boys en de voorsprong werd vastgehouden. In de 35ste minuut was het dan opnieuw Berwout Beimers die voor de Harekieten de 2-0 binnenschoot.

Comeback?

Na de rust hoefden de fans van ONS niet lang te wachten op wat positief nieuws, want al in de 52ste minuut kon Genridge Prijor de aansluitingstreffer maken voor de Snekers. De hoop op een comeback duurde echter niet lang: in de 63ste minuut zorgde Ezra Schrijver ervoor dat het verschil weer op twee doelpunten kwam, in het voordeel van de Harekieten.

De Snekers lieten het er echter niet bij zitten en kwamen alweer in de 72ste minuut terug op een tussenstand van 2-3. De goal kwam van Curty Gonzales. Vijf minuten later maakte Beimers echter zijn hattrick compleet, en ook Kellian van der Kaap scoorde nog voor het laatste fluitsignaal klonk, waarmee de eindstand uitkwam op een 5-2 overwinning voor de Harkemase Boys.