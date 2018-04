De brand die zaterdagnacht woedde op een schip in Leeuwarden, is mogelijk aangestoken. Het schip lag aan de Junokade in Leeuwarden. De brand brak uit aan de achterkant van het schip, en kon al snel worden geblust door de brandweer. Er is niemand bij de brand gewond geraakt. De politie vraagt mensen die wat gezien hebben om zich te melden.