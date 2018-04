VV Buitenpost kampioen na een 6-1 overwinning op Zeerobben

VV Buitenpost is zaterdagmiddag kampioen geworden van de eerste klasse E, en heeft daarmee ook de promotie naar de hoofdklasse binnen.

De kampioensploeg kwam eerst nog met 1-0 achter te staan door een doelpunt van Dylan Drent. De speler van Zeerobben kon door een slippertje achterin scoren. Meteen daarna kon Rob Dijkstra de score echter gelijk maken, en niet veel later kwamen de Buitenposters al met 2-1 voor te staan door een goal van Rudmer Loonstra. En nog geen minuut later viel ook de derde Buitenposter treffer van de middag. Rolf Dijk was de doelpuntenmaker.

— Andor Faber (@Andor_F) April 21, 2018

In de tweede helft waren de ploegen meer in evenwicht, en aan elkaar gewaagd. Toch kon Rolf Dijk in de 66ste minuut de 4-1 maken. De zenuwen van de supporters waren daarna zo goed als weg, en het 'kampioenen, kampioenen' klonk over het veld. De fans van Buitenpost waren met twee bussen naar de uitwedstrijd in Harlingen gereisd om het eventuele kampioensfeest mee te maken.

Hattrick

Rolf Dijk maakte in de 82ste minuut na een voorzet van Joran Olijve ook nog zijn hattrick compleet, waarmee de score op 5-1 kwam. Joost Jesse Visser tekende voor de laatste treffer, waarmee Buitenpost de eindscore maar liefst op 6-1 zette. Hierna kon het feest beginnen.