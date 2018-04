Jeugd hat minder belangstelling voor watersport

Het watersportseizoen is zaterdag in Sneek geopend. Op de waterboulevard hielden zo'n vijftig watersportbedrijven open huis. Omstreeks het middaguur was het nog niet zo druk. "Er is tegenwoordig zoveel aanbod voor de jeugd om te doen, dat het ten koste gaat voor hun belangstelling in de watersport," zegt Elbrich van der Meulen. Zij verkoopt met haar man buitenboordmotoren en boten op industrieterrein It Ges in Sneek. "Vaak gaat de liefde voor watersport van generatie op generatie. Maar een boot kopen is een grote aanschaf. De jeugd kiest liever voor een dag-activiteit zoals suppen, flyboarden of waterskiën. Of ze huren een bootje."

Bezoeker Jasper Visser heeft zelf een sloepje. Maar alles kost geld: 'koop een boot en werk je dood'. "Onderhoud, benzine opslag, het kost allemaal geld." Hij kreeg de liefde voor de watersport van zijn vader.